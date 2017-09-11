فاز الفنان الفلسطيني كمال الباشا بجائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي عن دوره في فيلم «القضية رقم 23» للبناني زياد الدويري.

ونال الباشا، وهو ممثل مسرحي في الأساس، كأس فولبي لأفضل ممثل في الدورة رقم 74 للمهرجان التي اختتمت مساء اول امس السبت.

وقال بعد تسلمه الجائزة: «أنا سعيد ومتأثر جدا بفوزي، لا على المستوى الشخصي فحسب، بل هي هدية لفلسطين كلها، وللشعب الفلسطيني أجمع».

وأضاف: «فخور بأني ساهمت في رفع اسم فلسطين أمام العالم كله، وفي الوقت نفسه إنه إنجاز كبير للبنان وللسينما اللبنانية. الجائزة ليست لي وحدي، بل هي للفيلم ولمخرجه ولفريق العمل الرائع كله».

ويؤدي الباشا في «القضية رقم 23» دور ياسر سلامة، وهو لاجئ فلسطيني في لبنان يشرف على ورشة أشغال عامة في بيروت، وتحصل مشادة بينه وبين طوني وهو مسيحي لبناني، ويأخذ الصراع بعدا كبيرا فيتواجه الرجلان في المحكمة. ويصبح البلد على شفير انفجار بسبب التضخيم الإعلامي للقضية.