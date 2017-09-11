تشارك النجمة الأردنية صبا مبارك للمرة الثانية في لجنة تحكيم جوائز إيمي الدولية التي تستضيفها أبوظبي للدورة الثامنة خلال الشهر المقبل.

ويذكر أن جوائز إيمي الدولية انطلقت عام 1969 بواسطة الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون (IATAS)، بهدف الإشادة بتميز الأعمال التلفزيونية المنتجة والمعروضة مبدئيا خارج الولايات المتحدة الأميركية، ومنذ 1973 يتم تقديم الجوائز بشكل منتظم سنويا، ويقام حفل توزيع الجوائز في نيويورك، كإحدى حلقات جوائز إيمي التلفزيونية.

كما ستشارك الفنانة مبارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام الروائية (الطويلة والقصيرة) بالدورة السابعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد المقرر إقامتها في الفترة من 6-10 أكتوبر المقبل.

وكانت الفنانة صبا مبارك شاركت في مسلسل الاجتياح عام 2007 للمخرج شوقي الماجري، والذي فاز بجائزة إيمي الدولية، وهو العمل العربي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز حتى الآن.