احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا، بإعداد مقطع فيديو مؤثّر جدًّا يضم صورًا نادرة لابنتها من مختلف مراحلها العمرية منذ كانت طفلة وحتى الآن، ومشاهد للابنة مع أطفالها ووالدها وزوجها وشقيقها.

غادة نشرت المقطع عبر صفحتها الخاصة بموقع الفيس بوك وعلقت عليه قائلة: كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلب مامي وعيوني وحياتي كلها، ربنا يخليكي لينا يا رب وأشوفك دايمًا أحسن الناس.

غادة فتحت التعليقات أمام جمهورها، حتى يتمكن جمهورها من المشاركة في تهنئة روتانا بيوم ميلادها، وينتظر الجميع الفيديوهات المعتادة من داخل الحفل.