دائماً ما تشهد بدايات النجوم العديد من المواقف الصعبة والمحرجة، والتي قد تتسبب في إيقاف المسيرة قبل أن تبدأ عند البعض.

وتحدث الفنان المصري أمير كرارة، الذي شهدت السنوات الأخيرة تحقيقه للعديد من النجاحات على مستوى الدراما والسينما، عن بعض المواقف التي حدثت في بداية مسيرته الفنية، والتي كادت أن تنهي مشواره مبكراً.

وأكد كرارة في لقاء تلفزيوني أنه شارك في البداية بأحد الإعلانات التجارية، رغبة منه في أن يكون الإعلان هو خطوته الأولى نحو التمثيل.

إلا أنه فوجئ برد فعل مخرج الإعلان الذي رفض ذكر اسمه، حيث استدعاه ووجه إليه الصدمة قائلاً: "ليه بتعمل إعلانات؟"، مؤكداً له أن هناك أزمة كبيرة تواجهه وهي أن الكاميرا لا تحبه وحركته ثقيلة، وطالبه بالبحث عن مهنة أخرى.

وانصرف وقتها أمير كرارة وظل يبكي في منزله بسبب ما حدث، خاصة وأنه شعر أن هناك حائطا كبيرا وضع أمام وجهه في تلك اللحظة.

غير أنه بعدها قدم حملة إعلانية ناجحة مع المخرج طارق العريان، ثم شاءت الأقدار أن يلتقي مع المخرج الذي قام بطرده في إعلان جديد، ليفاجأ بالمخرج يؤكد له أنه قال كلماته كي يزيد من حماسه.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استرجع كرارة موقفاً حدث له في تصوير مشهد أمام الزعيم عادل إمام في أحد الأفلام، حيث كان أمير كرارة يقدم مشهدا واحدا يقول فيه 4 كلمات.

إلا أنه كان يتلعثم أمام الكاميرا وتم إعادة المشهد أكثر من مرة، لينفعل عليه المخرج قائلاً: "إيه مش عارف تقول جمله؟ إطلع بره".

وقتها شعر كرارة بالإحراج أمام الجميع وكاد يبكي بسبب ما حدث، وحينما حاول الانصراف قال له عادل إمام "أقعد ياد"، وطلب منه أن يقول الجملة فقالها أمير كرارة ورد عليه الزعيم: "طب ما انت حلو أهو.. دور يا أستاذ"، ليصور المخرج المشهد مرة أخرى.

وبعدها ظل أمير كرارة جالساً أمام الأستوديو حيث كان ينتظر الحصول على 50 جنيها وهي أجرة عن المشهد، ليفاجأ بتوجه عادل إمام إليه عقب انتهاء التصوير ليقول له "هييجي يوم ويتمنى يشتغل معاك"، في إشارة للمخرج الذي قام بطرده.

وبعد مرور 14 عاماً على هذا الموقف، أصبح أمير كرارة واحداً من النجوم، وحينما اتصل بعادل إمام من أجل المباركة له على أحد الأعمال، طلب منه الأخير أن يزوره.

وبالفعل توجه إليه أمير كرارة بصحبة زوجته وعدد من أصدقائه، وأثناء الحديث قال له الزعيم: "فاكر لما المخرج طردك من المشهد قدامي"، ليفاجأ كرارة بأن عادل إمام مازال يتذكره، ليخبره الزعيم بأنه لا ينسى أي شخص شاركه التمثيل.