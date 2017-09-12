كشفت الفنانة لطيفة عن كواليس أحدث ألبوماتها الغنائية «فريش»، والذي طرحته أواخر أغسطس الماضي، وقالت لطيفة: أغنية «فريش» تعطي حيوية وأنا أعتقد اني أصريت إن يسمى الألبوم بها لأني شايفة إننا محتاجين طاقة إيجابية والناس تعبت من كثرة ما يحدث في العالم والأخبار الحزينة والمؤسفة في عالمنا العربي، وحالة الأغنية وكلماتها أصبحت واقعا خاصة في عالمنا الحالي والناس أصبحوا مزيفين وغير حقيقيين ومن الجيد التطرق لموضوع جديد، وكل المجموعة التي عملت في الألبوم شباب جديد، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبوطالب، وتوزيع موسيقي مونتي، مضيفة: كنت ناوية أعمل ميني ألبوم لكن جمهوري طلب مني ألبوم كامل وعملت معسكر مغلق وتم اختيار أغاني الألبوم الحالي.

وعن سبب طرحها الأغاني عبر إحدى شركات الاتصال أولا قبل طرح الألبوم كاملا في السوق، قالت لطيفة، خلال حلولها ضيفة على راديو نجوم FM، مع جيهان عبدالله في برنامج «أجمد7»: السوق الآن تغير وعالم الديجيتال غير السوق كثيرا، وشركة الاتصالات التي توزع الألبوم تنزل الأغنية واحدة واحدة ومئات الآلاف من الناس دخلوا وحملوا الأغاني وتم تحميلها حوالي 300 ألف مرة وأنا مع شركة كبيرة وفيه استراتيجية في التسويق.

وحول غنائها العديد من الأغاني الوطنية لمصر، ردت: ما لا يعرفه البعض أنا عايشة في أم الدنيا من 25 سنة ودرست بها وشركتي وعملي وحياتي ومقيمة فيها منذ فترة كبيرة، وفرحانة وسعيدة ومحظوظة بعيشتي وسط أهل أم الدنيا، والبعض يقولون لي حمد الله على السلامة ظنا منهم أني كنت مسافرة وعدت، ولكن الحقيقة أنا عايشة هنا ومصر خيرها علي للممات، وأغنية «مصنع الرجالة» من أحلى الأغاني التي قدمتها ونجحت بشكل غير طبيعي.