الرويني: حريصون على تقديم الجائزة بشكل يليق بتاريخها وخبرتنا

انطلاقا من مركزها الرائد في الشرق الأوسط كوجهة لأهم المؤتمرات والجوائز العالمية، تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي هذه الفترة الدورة الحالية لجائزة الإيمي الدولية المتخصصة في الإعلام والإنتاج التلفزيوني، وذلك للمرة الثامنة على التوالي.

ويجمع الحدث الذي يحظى باهتمام الإعلام العالمي ويستضيفه فندق «باب القصر» مشاهير العرب، كما تضم لجنة تحكيم الجائزة في دورتها الحالية شخصيات مرموقة ونجوما بارزين من دولة الإمارات والوطن العربي، لاختيار الفائزين في الدور نصف النهائي في فئة أفضل أداء لممثل من أميركا اللاتينية في مسلسل درامي.

وقد صرحت د.نشوة الرويني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيرامديا المنظمة للحدث، وعضو لجنة التحكيم لجائزة الإيمي بنسختها العربية، قائلة: «إنه لشرف لنا أن نتبنى تنظيم جوائز الإيمي الدولية للمرة الثامنة، ومثل كل عام وتقديرا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها أبوظبي في مجال المناسبات العالمية، نحن حريصون على تقديم هذه الجائزة بشكل يليق بتاريخها وخبرتنا أيضا، كما أننا سعداء كون لجنة التحكيم العربية للجائزة تجمع توليفة من النجوم الذين لهم بصمتهم في الإنتاج التلفزيوني، ويمثلون أكثر من بلد عربي إلى جانب خبراء دوليين في مجالات الفنون والإعلام».

يذكر أن بيرامديا نظمت جوائز الإيمي الدولية لسبع سنوات متتالية، وفي كل عام يتم اختيار أعضاء لجنة التحكيم من مختلف أنحاء الوطن العربي وفقا لخبراتهم وأدائهم وتميزهم الفني.