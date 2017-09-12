كشفت الفنانة نجلاء بدر عن عدد من أسرارها الشخصية التي لا يعرفها عنها الجمهور وعن بعض آرائها الخاصة بالفن التي تغيرت بعد الزواج.

وقالت بدر، في تصريحات لها، إنها ترى أنها أكثر إغراء من الفنانة هيفاء وهبي، مشيرة إلى أن هذا هو رأيها الشخصي وهي حرة به، لافتة إلى أنها تحب هيفاء جدا وتجدها جميلة.

وأشارت إلى أن أعمالها الفنية أصبحت لها اعتبارات وحدود بعد الزواج، حيث يمنعها زوجها محمد عفيفي تماما من ارتداء المايوه على الشاشة، وكذلك يرفض القبلات باعتباره رجلا شرقيا، لافتة إلى أنها سبق أن قدمت هذه المشاهد من قبل مع المخرج داوود عبدالسيد، ولكن زوجها يغضب عندما يراها وتتمنى لو تحذفها.