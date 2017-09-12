دمشق ـ هدى العبود

كشف الكاتب السوري مروان قاووق لـ«الأنباء» أن مسلسل «عطر الشام» سيكون له خمسة أجزاء بشكل مبدئي على أقل تقدير، وذلك نظرا للأحداث التاريخية والواقعية التي مرت في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ دمشق، وكيف تحولت الحياة الاجتماعية إلى أحداث سياسية، وقال: هذا نوع من الإسقاط على الواقع، لأن قطاع الطرق هم بحد ذاتهم مصدر خوف، يقلق مضاجع سكان دمشق وضواحيها، وفي أي بقعة تواجدوا فيها على مساحة الجغرافيا السورية.

وأضاف قاووق: هناك أحياء مسحت بشكل نهائي من الجزء الثالث من «عطر الشام» مثل حارة «أبو صخر» التي يمثل عقيد حارتها الفنان زهير رمضان ورجاله، لكنهم سيعودون في الأجزاء القادمة من العمل نظرا لأهمية تواجدهم بالأحداث.

وعن جديده لعام 2018، قال: لدي عمل ضخم بعنوان «طريق المدينة» بجزئه الثاني، لكن الحديث عن مضمون وتفاصيل المسلسل مازال مبكرا.

كما كشف حصريا لـ«الانباء» انه بصدد كتابة خماسيات بعنوان «حب مشروع» تحكي عن قصة حب ممكنة الحدوث بين الخادمة وسيد البيت، وتفصيل شيق للمشاكل التي قد تحصل بين سيدة البيت وخادمتها، وقال: الهدف من هذه الخماسيات هو الإضاءة بأن العلاقات الإنسانية والحب لا يعرف خادمة وسيدها، ومن هنا تكون الإضاءة على تناقضات المجتمعات العربية وما تتعرض له.

وتابع قاووق: لا تقتصر الخماسيات على ذلك، فقد ناقشنا حب المدرسة لتلميذها سواء بالجامعة أو المدرسة في إسقاط على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزوجته، وبالمقابل هناك سيدات يفضلن تربية الكلاب والقطط على الزواج والإنجاب، وكيف أن إحدى السيدات رفضت الإنجاب وقامت باقتناء كلب، وعندما تعرض «كلبها» لحادث دهس أقامت الدنيا ولم تقعدها، هذه الأعمال حاليا تكتب، ونقوم بتصويرها عبر حلقات سداسية أو خماسية.

يذكر أن نخبة من النجوم والفنانين السوريين سيرصدون لنا أحداث الأجزاء القادمة من «عطر الشام» بأجزائه المتعددة والتي قد تصل حتى الجزء العاشر من أبرزهم النجم العربي رشيد عساف، منى واصف، وفاء موصلي، صباح جزائري،، إمارات رزق، نادين خوري، سليم صبري، نجاح سفكوني، وائل رمضان، عبدالرحمن أبوالقاسم، زهير رمضان، سوسن ميخائيل، فاديا خطاب، أمانة والي، أيمن عبدالسلام، حسام تحسين بيك، روعة ياسين، باسل حيدر، والعمل للمخرج محمد زهير رجب وإنتاج شركة قبنض للانتاج الفني.