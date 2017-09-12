6 أفلام تشهد عرضها العالمي الأول في المهرجان الدولي المرموق

يشهد مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته المقبلة عرض 12 فيلما حظيت بدعم مؤسسة الدوحة للأفلام لتعكس بذلك قدرات المواهب السينمائية من المنطقة العربية والعالم. وتعقد الدورة من المهرجان الدولي المرموق من 7 الجاري إلى 17 منه، حيث تعرض واحدة من اكبر مجموعات الأفلام التي دعمتها المؤسسة وتتضمن 6 عروض أولى في العالم، 5 عروض أولى في أميركا الشمالية وعرضا أول في مهرجان تورنتو.

ومن بين هذه الأفلام، حظيت 10 أفلام، 9 طويلة وواحد قصير، بدعم من برنامج المنح بمؤسسة الدوحة للأفلام الذي يمنح التمويل في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج لصناع الأفلام في قطر وكذلك للمخرجين الذين يخوضون تجاربهم الإخراجية الأولى أو الثانية من مختلف أرجاء العالم، كما يوفر الدعم لصناع الأفلام من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مرحلة ما بعد الإنتاج. وتتضمن القائمة أيضا فيلما حظي بتمويل مشترك وفيلما آخر تم تطويره من ورش التدريب والتطوير بالمؤسسة.

وقالت فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: «يشهد مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في هذا العام مجموعة منوعة من الأفلام التي حصلت على دعم وتمويل من مؤسسة الدوحة للأفلام، بالإضافة إلى تقديم أصوات قوية في صناعة الأفلام من العالم العربي، تتضمن القائمة أصواتا جديدة من السينما العالمية التي ندعمها ضمن رسالتنا في دعم وتعزيز الجيل القادم من المواهب، وتبحث الأفلام التي تعرض في تورنتو وحظيت بدعم المؤسسة أفكارا وقضايا ومفاهيم رائعة حول حياتنا وتعكس آمال وتطلعات الإنسان وكذلك تظهر التحديات التي يواجهها، فكل فيلم هو مرآة ملهمة عن العالم الذي نعيش فيه ويظهر مدى قوتها وتأثيرها في تحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي».

جدير بالذكر انه من الأفلام التي دعمتها مؤسسة الدوحة للأفلام ضمن برنامج المنح وتشهد عرضها العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2017: «الرحلة» للمخرج محمد جبارة الدراجي، «كباش ورجال» للمخرج كريم سيد، «المرئي والمخفي» للمخرجة كاملة أنديني، «الجانب الآخر من كل شيء» للمخرجة ميلا توريليتش، «آوا» للمخرجة صدف فروغي، «زيارة الرئيس» للمخرج سيريل عريس.