انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه الفنانة السورية أصالة وهي تتذكر الشاب الذي شاركها تصوير "فيديو كليب" أغنية "يا مجنون"

منذ 15 عاماً.

وجاء ذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة "سي بي سي".

وقالت إن الشاب قد يكون السبب في إعجاب الفتيات بكليب الأغنية فيما لم تتبادل هي التحية معه أثناء التصوير.

وتابعت أنها لم تكن تحتمل وجوده خصوصاً أنه لم يكن يهتم سوى بحذائه ويخشى أن يمسه أي شيء.

وأشارت إلى أنها كرهت مبالغته وكشفت أنه كان يرفض القفز من وراء التلة منتعلاً حذاءه وأنه كان يفعل ذلك حافي القدمين.