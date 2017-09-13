صورة للأمير ويليام وهو يرتدي الغترة والعباءة ويجلس أمام خيمة، وأُخرى للمغنية الأمريكية بيونسيه بالحجاب وهي تصبّ القهوة العربية، وثالثة تُظه العندليب المصري عبد الحليم بصورة تشبه الفنان الأمريكي مايكل جاكسون

هذه الصور وغيرها هي من أفكار الفنان السعودي مهند العصيمي، الذي يعيد ابتكار رموز الثقافة الشعبية العالمية (pop culture) بأسلوب سعودي طريف، عن طريق تعديل لوحات ورسمات عالمية باستخدام برنامج "Photoshop."

ورغم أن تصاميمه الفنية توظّف رموزاً شهيرة من ثقافة الشوارع العالمية، مثل المغني الأمريكي مايكل جاكسون، أو أفلام هوليود الشهيرة، أو حتى السباق الرئاسي الأمريكي الأخير، إلا أنه لم ينشأ في محيط متأثر بالغرب.

ويقول العصيمي إن "هوسه" بالثقافة الشعبية، خاصة المشاهير الغربيين، من جهة، ونشأته في مدينة شقراء وسط الأعراف "البدوية" على حد وصفه من جهة ثانية، أدّيا إلى توصّله لهذا المزيج ما بين الأعراف البدوية وأيقونات الثقافة العالمية.

ونجحت تصاميم العصيمي بجذب قاعدة شعبية واسعة. ويقول: "كانت تأتيني طلبات من أشخاص يرغبون بشراء تصاميمي لتزيين ملابسهم أو أشياء أخرى بها."



ومنذ أربعة أشهر، تعاون العصيمي مع صديقه وافتتحا موقعاً مخصصاً لبيع الملابس والأكواب وغيرها من المنتجات المزينة بتصاميم العصيمي.

ويشير العصيمي إلى أن الطلبات تصله من كافة دول الخليج، لكنه يطمح إلى العالمية.

ويعتبر العصيمي "أم كلثوم" أيقونته العربية المفضلة.