كشف المطرب تامر حسني عن تعرضه لمؤامرة، محذراً من تصديق ما تم نشره حول استعداده لإقامة حفل في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات، وقال إنه بصدد البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي هذا الكلام.



وكتب تامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذيراً قال فيه: "لا يوجد أي حفل خاص للنجم تامر حسني يوم ٩ أكتوبر بإحدى كليات الصيدلة، نود أن نوضح أنها عملية نصب، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية".



وكانت إحدى الصفحات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت خبراً يؤكد أن تامر سيحيي حفلاً تابعاً لكلية الصيدلة جامعة الدلتا في فندق "توليب"، ويبلغ سعر التذكرة 450 جنيها، وتم نشر أرقام هواتف لحجز التذاكر، خاصة وأنه قيل ضمن ما نشر أن العدد لن يزيد عن الـ 800 فرد.



وحاول "العربي الجديد" التواصل مع الأرقام التي نُشرت في الإعلان إلا أنها كانت مغلقة.



وفي سياق مختلف يستعد تامر لإحياء حفل بجامعة المنوفية، وسيقام الحفل في استاد الجامعة يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك على هامش فعاليات أسبوع الجامعات.