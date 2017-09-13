نفى الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين المصريين، كل الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة النجم القدير صلاح السعدني، مؤكدا، في تصريحات صحافية له، أن السعدني بخير ومتواجد حاليا في منزله، وفي نفس السياق نفى أحمد السعدني أيضا شائعة وفاة والده.

وصلاح السعدني صاحب إرث فني كبير في الدراما والسينما والمسرح، ولعل من أشهر شخصياته «العمدة سليمان غانم» التي قدمها على مدار 5 أجزاء في مسلسل ليالي الحلمية، وحسن أرابيسك في مسلسل «أرابيسك»، ونصر وهدان القط في «حلم الجنوبي».

يشار إلى أن الفنان صلاح السعدني ابتعد عن الظهور سواء في «التمثيل، البرامج، أو المناسبات العامة» منذ فترة، حتى عزاءات أصدقائه المقربين لم يحضرها.