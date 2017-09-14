نشرت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد عبر حسابها على "سناب شات" فيديو ظهرت فيه وهي تكشف لجوءها إلى عيادة التجميل.



وأشارت إلى أن الطبيب رفض إجراء عملية شفط دهون لبطنها. وقالت إن سبب انتفاخها لا يتربط بالدهون بل بالقولون العصبي.

وأضافت إن الفحص أظهر أن بطنها مشدودة وغير مترهلة. كذلك ذكرت أنها طلبت من الطبيب أن يجري تجميلاً لشفتيها. إلا أنه نصحها بعدم القيام بذلك. وقال: "لا حد يضحك عليكي خلي شفايفك كده. إن سويتي رايحة تتشوهي أكثر".

وأوضحت أنها أجرت عمليات تجميلية خاصة لا ترغب في الإفصاح عنها. واكتفت بالقول إنها ستخفف من ترهل منطقة أسفل ذقنها.