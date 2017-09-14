لم تمر مرور الكرام تلك الصورة التي نشرها إيلي ديب الزوج السابق للنجمة نوال الزغبي مع ابنته تيا، التي اجتمع معها على العشاء برفقة بعض الأصدقاء، لا بل اشعلت فتيل معركة منتظرة كانت قد خفت وتيرتها منذ فترة طويلة بين الطرفين.

وأعلن إيلي عن تخلي ابنته "تيا" عن والدتها نوال الزغبي، مؤكدًا أنها قررت العودة للعيش معه على الرغم من أن قرار المحكمة يعطي حضانة الأولاد لنوال.

وما إن انتشرت الصورة حتى انتشر معها وابل من الأخبار منها من يقول إن العلاقة بين تيا ووالدها بدأت بالتحسن شيئاً فشيئاً بعدما أصبحت الفتاة راشدة نفسها وخارج حكم الحضانة بحكم العمر، إذ أصبحت تمتلك قرار اللقاء مع والدها وحتى الانتقال والعيش معه، ومنهم من قال إن تيا تخلت كلياً عن والدتها وقررت العيش مع والدها ويعزز هذه النظرية ما نشره ديب في رده على أحد المعلقين بالقول: "مش عم يفهمو هالشي حتى بعد ما تيا تخلت عن إمها ورجعت لأحضان آل ديب، بعدن مش عم يفهمو إنه هودي من آل ديب".

وفي ظل صمت نوال الزغبي الكلي عن الموضوع تابع إيلي ديب تصعيده من خلال نشره بياناً أكد فيه أنّ السحر انقلب على الساحر.

ومن يراقب صفحة نوال الزغبي على موقع تويتر يلاحظ أنها ولغاية الساعة لم تدخل بمتاهة الاتهامات والاتهامات المضادة ، وكل ما كتبته هو عبارة عن تغريدة وحيدة قالت فيها: "أرقى الناس اقلهم حديثا عن الناس… وانقى الناس احسنهم ظنا بالناس".

إلا أن محبي نوال لم يصمتوا حيال ما يحصل وهشتاغ منحبك نوال الزغبي احتل موقع الصدارة على تويتر في عدة بلدان عربية مثل المغرب، الجزائر، وطبعا لبنان، فيما علق واحد من محبيها بالقول: "ابشع شي لما الأب والأم إذا كانوا من المشاهير يستخدموا أولادهم للتشهير ببعض، ما يحصل من ديب معيب".