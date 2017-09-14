أعلنت المطربة أمل حجازي ارتدائها الحجاب، واعتزالها نوعية الفن الذي كانت تقدمه، وتلقت عبر صفحتها بموقع Facebook العديد من الرسائل التي انقسمت ما بين مرحب بالقرار ومعارض له.



لذا حرصت أمل حجازي على الرد على هذه الرسائل، وتوضيح بعض الأمور والتي نذكرها في النقاط التالية.



- أريد ان أوضح مسألة الحجاب ليست كل من غطّت رأسها محجبة وليست كل من كشفت عن رأسهاغير محجبة لأن الدين اولا وآخرا في القلب والدين مبني على الاخلاق والتسامح وحب بعضنا لبعض وهذا الدين للأسف اصبح قليلا في هذه الأيام للأسف.



- معظم الناس ناقمين على بعضهم البعض وكثير من الناس اصبحوا يحاسبون ويقيمون أعمال بعضهم لدرجة أنهم أصبحوا يقرروا من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، وأصبحت عيونهم لا ترى سولا الحقد ولسانهم لا ينطق إلا بالشتيمة والنميمة هل هذا هو الدين ؟؟ هل هذه اخلاق نبينا محمد وهل هذه تعاليم الدين الاسلامي دين الرحمة والحب والتسامح !!وهل هذه الصورة التي يجب ان نعطيها عن الإسلام كل انسان يعطي طباعا عن دينه من خلال تعاطيه مع الآخر ومن خلال تعليقاته من اي دينٍ كان .



- بالنسبة لموضوع الححاب اذا كان واجبا علينا في القرآن أم لا؟ هذه مسألة راحة يشعر بها الإنسان أم لا.



- أنا فخورة بهذا القرار ومقتنعة به، ليس تعصبا أبدا لانني بعيدة كل البعد عن التعصب الديني والطائفي واحترم الاديان كلها وأعامل الاشخاص على اخلاقهم وعلى انسانيتهم وليس على دينهم.



- الحجاب شيء جميل جدا للمرأة بنظري في كل الاديان فالسيدة مريم عليها السلام والقديسات دائما نصورهم في زي الحجاب، وأنا أرى أنه وقار وجمال للمرأة.



- أكرر قولي ان هذه مسألة شخصية لكل امرأة وفي النهاية الحجاب يجب ان يكون داخليا قبل أن يكون خارجيا.