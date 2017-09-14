كشفت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي عن نجاة ابنتها من محاولة اختطاف مؤكدة، ووجهت تحذيرا لأولياء الأمور.

وكتبت رانيا عبر حسابها الخاص على «فيسبوك» ان ابنتها تحدثت إليها وكانت منهارة وأخبرتها بأنها كانت ستختطف بعدما قامت بالاتصال بسيارة «أوبر» وأرسل لها السائق رسالة ليخبرها بأنه ينتظرها ولكنها تأكدت بعد ذلك أن حساب السائق تم الاستيلاء عليه من قبل خاطفين.

ووجهت رانيا النصح لأولياء الأمور بأن يعلموا أولادهم ضرورة أن يتأكدوا من هوية السائق ورقم السيارة وماركتها، وجميع البيانات الخاصة بها قبل أن يستقلوها.

جدير بالذكر ان رانيا فريد شوقي لديها ابنتان من زوجها الأول عاطف عوض وهما ملك وفريدة ومتزوجة حاليا من تامر الصراف.