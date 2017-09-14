بيروت - بولين فاضل

متكئة على موهبتها وإصرارها وجهدها، تحافظ مادلين مطر على استمراريتها الفنية، هي الشغوفة بالفن والتي لم ترض يوما التنازلات فيه رغم أنها تكافح وحيدة في ساحة الإنتاج بعيدا عن دعم شركة من هنا أو هناك.

تعترف بتقصيرها وتفكر ألف مرة قبل أن تطرح جديدها لكنها تتوخى التوقيت الصحيح بعيدا عن الحسابات الخاطئة.

مادلين مطر التي تشهد أعمالها على حسن اختياراتها تحدثت لـ «الأنباء».



فإلى تفاصيل الحوار:

آخر ما أصدرته هو الديو المغربي مع فريد غنام.. ما الجديد المرتقب؟

٭ أغنية باللهجة العراقية بعنوان «خانوني» صنعها لي الفنان نور الزين ويفترض أن أطرحها على أبواب الشتاء.

وماذا عن أغنية «خطبوني» الخليجية؟

٭ سأطرحها بعد «خانوني»، في مسيرتي قدمت أغنية «أشغلك» باللهجة الخليجية وأغنية «واحشني موت» التي كانت بمنزلة مقدمة لفيلم خليجي، في كل حفلاتي في الخليج أغني «أشغلك» وأغنيات خليجية لسواي، لذا شعرت بضرورة أن أقدم أغنية أخرى لأهل الخليج، خصوصا أن أصدقائي هناك كثر.

راضية عن وتيرة عملك ونتاجك؟

٭ أقصر بعض الشيء لكوني آخذ بالاعتبار وضعي المادي والوضع العام في البلد، أتروى أحيانا وأخاف وأقول لنفسي انه من الأفضل ألا أنفق المال على الإنتاج في الوقت الحاضر.

حضورك الغنائي متأثر بقلة الإنتاج؟

٭ بالتأكيد «ليش حتى أضحك على نفسي»، لو توافر الإنتاج لقدمت في السنة الواحدة أغنيتين أو ثلاث أغنيات ولكان حضوري أكبر.

سبقت الكثير من الفنانات إلى التمثيل.. ما الذي يعوق استمرار تجاربك التمثيلية؟

٭ عندما نهضت من محنتي بعد وفاة والدتي وشعرت بأني قادرة على ان أتحرك من جديد، أتتني عروض تمثيلية وكانت كثيرة من مصر في الشتاء الفائت، المشكلة ان العملة المصرية تدهورت والمنتجون هناك لايزالون يدفعون المبالغ نفسها بالجنيه والتي لا تساوي شيئا بالدولار، مئة وخمسون ألف جنيه لقاء مسلسل هو لا شيء يذكر اليوم.

لست على استعداد للتنازل في الشق المادي؟

٭ أقدم التنازلات «بس مش هالقد»، هم غير قادرين على زيادة الأجر وأنا بدوري يصعب علي قبول هذا الوضع.

كيف تنظرين إلى الإنتاجات الغنائية الصادرة حديثا؟

٭ قليلة جدا لوائل كفوري واليسا ونوال الزغبي ونانسي عجرم، حلوة الأغنيات «بس ما شفت شي ضرب عند حدا».

تغنين «خانوني» ولكن كم خذلت وتعرضت للطعن في حياتك؟

٭ أنا من طينة البشر وتعرضت لكل المواقف.

بأي خلاصة خرجت من تجاربك؟

٭ تجاربي القاسية أعدها مقبولة قياسا بالغير، في النهاية أنا من النوع الذي يحاول عدم الاحتفاظ بالذكريات السيئة.

وإن تعرضت للأذى كيف تتصرفين؟

٭ أحاذر الشخص لكي لا أرد الأذى بأذى.

مع الوقت كثر الأصدقاء أم قلوا؟

٭ أصدقائي يعدون على أصابع اليد الواحدة لكنهم ثروة حياتي، وأشكر ربي ألف مرة على وجودهم، الصداقة هي أجمل ما في الحياة اللهم إذا كانت صداقة حقيقية وبعيدة عن أي غاية.