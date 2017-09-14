«استديوهات يونيفرسال» هي شركة أفلام أميركية مملوكة من قبل كومست وهو أحد استديوهات الأفلام الرئيسية، أسست سنة 1912، وهي رابع أقدم استديو أفلام مازال يواصل عمله إلى يومنا هذا الأول gaumant pitouse والثاني phale والثالث nordish film، أما الخامس فهو أفلام باراماونت.

و«يونيفيرسال ستوديوز» أحد أهم المعالم السياحية في الولايات المتحدة، في عام 2004 بيعت الحصة المسيطرة في الشركة من قبل فيفا ندى إلى جنرال اليكتريك، ثم في عام 2011 بيعت إلى كومست.

تقع استديوهات الإنتاج الخاصة بيونيفرسال سيتي في حي هوليوود بلوس أنجيليس، ولكن الطريق المؤدي إليها ومعظم مناطق حي هوليوود ليست بالرقي والأناقة التي يتصورها البعض، فبعض مناطقها متواضعة إلى حد كبير بالنسبة لمستوى البيوت وأشكالها وأحجامها ومستوى الناس الذين يعيشون ويسكنون فيها، كما ان فارقا كبيرا بين حي هوليوود المتواضع وبيفرلي هيلز الراقي فرق السماء من الأرض.

يوجد هناك جبل شهير مكتوب عليه كلمة «Hollywood» في أعلاه وهو من أشهر المعالم السياحية هناك، ويوجد تليسكوب في أعلى قمته يمكن أن تنظر من خلاله لترى كل مدينة لوس أنجيليس من تحتك وخاصة بالطبع حي هوليوود والمنظر رائع وخلاب.

منطقة «استديوهات يونيفرسال» شاسعة ويعمل بها نحو 9 آلاف عامل، تفتح أبوابها للجمهور في الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، ورسم الدخول 85 دولارا، على مدخل يونيفرسال يوجد كرة ذهبية كبيرة تدور مكتوب عليها «يونيفرسال استديو» وهي أشهر معالم المكان وكل من يزوره يلتقط صورة تذكارية أمامها.

تمتلئ المدينة بالعروض الرائعة، وبعد باب الدخول يوجد مسرح كبير مكشوف يقدم عليه عرض مسرحي في الماء اسمه «ووتر وورلد»، وهناك تحذير لكل من يجلس في الصفوف الأمامية من أول صف وإلى الصف العاشر تقريبا أن الجالسين في هذا المكان سيبتلون حتما بالماء.

وتوجد أيضا صالة عرض رباعية الأبعاد تعرض بها بعض الأعمال الشهيرة، ثم هناك بيت الرعب ويحذر من الدخول فيه مرضى القلب أو الأطفال الصغار، وتمكث فيه نحو ثلث ساعة ولكن الحقيقة هو ليس مرعبا بالقدر الذي كانوا يحذرون منه، هناك أيضا مسرح كبير جدا مغلق به عرض من أجمل العروض وفيه تتعرف على كل الخدع السينمائية المثيرة التي نراها في كل الأفلام.

كما يعرض فيها كيفية تصوير مشاهد المطر أو الطوفان أو الأعاصير والخدع التي تستخدم فيها، ومن أهم العروض عرض «كينغ كونغ»، حيث يستطيع المرء دخول الاستديو والتعرف على كل الخدع التي صنع بها هذا الفيلم الشهير.

ان «استديوهات يونيفرسال» ليست مجرد شركة انتاج وتوزيع تلفزيوني وسينمائي فقط تابعة لجمعية السينما الأميركية بل هي مكان ترفيهي ومزار للسياح.