يعرض حاليا في سينسكيب فيلم الرعب والاثارة «Wish Upon» والذي تدور أحداثه حول فتاة مراهقة تعثر على صندوق موسيقي نقش عليه كتابات باللغة الصينية، فتستعين بأصدقاء لها صينيين لمحاولة ترجمة هذه الكتابات، فتعرف أن من شأن هذا الصندوق تحقيق 7 أمنيات لمن يمتلكه، ولكنها تذهل بالعواقب الوخيمة التي ستجلبها لها أمنياتها.

يبدأ الفيلم بمشهد لأم بدت شاحبة تخرج من منزلها وهي تحمل غرضا ما ملفوفا في قطعة قماش أبيض، وتفتح غطاء سلة القمامة وتلقيه فيها، ثم تذهب لاصطحاب طفلتها لتلعب بالدراجة الا أنها تتخلف عن طفلتها قليلا، فتعود الطفلة الى المنزل ومعها كلبها تاركة دراجتها في الحديقة الأمامية للمنزل، وتدخل مسرعة البيت فتجد أمها تشنق نفسها، ويبدأ الفيلم مع صرخة الفتاة المصدومة من المشهد.

تمر السنوات ويعثر والد الطفلة على صندوق موسيقي أثناء جمعه للقمامة، فهو عامل نظافة يحاول أن يربي ابنته ويسعدها الا أنها تستحي منه ومن عمله، يسعد الأب بهذا الصندوق ويقرر أن يسعد طفلته به باهدائها اياه، تكتشف ابنته أنه صندوق لتحقيق الأمنيات الا أن هذا الصندوق يحصد روحا لانسان أو حيوان غال عليها فكلما تمنت أمنية تنال ما تمنته وفي المقابل يحصد صندوق الموسيقى روحا وهكذا.

من ناحية الاخراج فقد كان معقولا ويحسب عليه فقط ان المخرج جون آر لينوتي لم يركز على الاثارة والرعب وركز اكثر على أداء الطفلة جوي كينغ، ولا يقارن هذا الفيلم بروعة اخراجه لأفلام مثل «Conjuring» وذلك لا يمنع أن العمل نال استحسان الجماهير كما أن أداء الطفلة جوي كينغ، والتي برزت سابقا في فيلم «The White House Down» وأدت دور الفتاة الصغيرة التي أنقذت البيت الأبيض من التدمير، كان ممتازا.

اكتملت عناصر التشويق في هذا الفيلم وكانت الموسيقى التصويرية مذهلة والمؤثرات الصوتية جيدة جدا، ومن أكثر اللحظات تشويقا كانت التي يفتح فيها الصندوق من تلقاء نفسه وكأنه فم وحش سيلتهم ضحيته ويعود ويقفل برقم سري جديد.

تناولت احداث الفيلم أسطورة صينية قديمة تحكي عن روح سكنت في صندوق دائري الشكل ومن كثرة شر تلك الروح أغلق عليها بقفل، ولكن النقطة الغريبة في السيناريو كانت في جعل الصندوق يفتح تلقائيا عند تمني احد امنية مليئة بالشغف والرغبة، حيث ظهر جليا تحريف كاتبة السيناريو باربرا مارشال لهذه الجزئية ووظفتها بشكل ملائم للعمل السينمائي.

اتفقنا مع القصة أو اختلفنا فهي مجرد فانتازيا مثل «مصباح علاء الدين» في ثقافتنا ولكن وظفت بطريقة مثيرة للخوف قليلا، فـ«Wish Upon» فيلم رعب خيالي ممتع وليس من الأفلام التي تجعل المشاهد يصرخ أو يقفز من على مقعده فمشاهد الرعب فيه هادئة تستفز عقل المتفرج للتركيز والامعان في الحدث القادم.