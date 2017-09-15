شاركت الفنانة الاماراتية أحلام جمهورها على “سناب شات” بمقطع فيديو وهي تحاول إيقاظ إبنها فاهد من النوم.

وظهرت أحلام وهي تحاول إيقاظ ابنها ليتحضر ويذهب إلى المدرسة، وعملت على مداعبته وواللعب معه والعمل على ايقاظه بتهدديه بأنها تصوره، فما كان منه إلا أن ترك الفراش.

وعبرت أحلام عن سعادتها بالأمر بطرية طريفة، حيث اختتمت الفيديو بزغرودة، لأنها نجحت في مهمتها وفاهد بات جاهزاً لارتداء ملابسه والذهاب الى المدرسة.

وانتشر الفيديو بين جمهور أحلام الذين تحدثوا عن حنانها واهتمامها الكبير بأولادها، متمنيين لها السعادة الدائمة.