شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في الحلقة الأولى من برنامج "عيش الليلة" على قناة "dmc".

وخلال المقابلة، تطرأ مقدّم البرنامج الفنان أشرف عبد باقي إلى مواضيع شتى تعنى بحياة النجمة الزوجية والمهنية والشخصية ومن بينها علاقتها بزوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.

وكشفت كارول أنها التقت بزوجها للمرّة الأولى عام 2007 في مصر وأُعجب بها على الفور، إلا أنها كانت مخطوبة آنذاك.

وأضافت كارولأنّ زوجها بقي يتّصل بها كل عام ليسألها إذا علاقتها مع خطيبها مستمرة.

وبعد فترة، التقت كارول من جديد بوليد، ليكتشف أنها انفصلت عن خطيبها وتبدأ بعدها علاقتهما.