أشار وكيل وزارة الأوقاف المصرية الشيخ صبري عبادة إلى أن الفنانة سهير رمزي ليست محجبة.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أدلى بها ضمن حلقة من برنامج "العاشرة مساء" التي يقدمها الإعلامي وائل الأبراشي على شاشة "دريم" المصرية.

ودار خلال الحلقة نقاش بينه وبين الفنانة التي حلت ضيفة على الحلقة. وقال الشيخ أن الأخيرة شخصية محبوبة لدى الفتيات لافتاً إلى أنه يمكنها الاستفادة من ذلك لتكون قدوة لهن.

وأضاف أنه لا وجود في الإسلام لما يسمى بالاحتشام بل هناك الحجاب الشرعي.



وأوضح أن ما ترتديه الفنانة ليس حجاباً لأنه يكشف شعرها وأن هذا حرام.