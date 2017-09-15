بيروت - بولين فاضل

تعود ملكة جمال لبنان سابقا كريستينا صوايا إلى مجال التقديم الذي خاضته قبل عشر سنوات من خلال تقديم برنامج ألعاب ومسابقات على شاشة محطة OTV بعنوان «Loca Beach».

ويتبارى في البرنامج ست فتيات في وجه سبعة شبان، صُور داخل المنتجعات السياحية في لبنان وبلغاريا ومن المقرر عرضه في موسم الخريف.



وبحسب كريستينا فهي لا ترى عائقا لعرض برنامج يدور على شاطئ البحر طالما أن الطقس في الخريف لا يكون باردا جدا.

على صعيد الغناء، تستعد كريستينا لطرح أغنية جديدة بعنوان «صعبة كثير»، وهي من كلمات جورج مارتينوس وألحانه.

يذكر أن صوايا برزت كموهبة غنائية في برنامج «ديو المشاهير» قبل أن تطرح أغنيات خاصة بصوتها.