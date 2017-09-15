للمرة الأولى في مشوارها الفني تتمرد النجمة المصرية يسرا اللوزي على جمالها الأوروبي وملامحها الهادئة لتظهر في شخصية فتاة تتشبه بالرجال تدعى «أمينة» في أحداث فيلمها السينمائي الجديد «شنطة حمزة»، أمام حمادة هلال في ثاني عمل فني يجمعهما.

ورغم وجودها بالخارج، حرصت يسرا على متابعة ردود الفعل التي تلقتها من بعض أصدقائها عبر عرض الفيلم، وقالت، في تصريحات صحافية لها، إنها لاقت ردود فعل مرضية للغاية، خاصة أن الجمهور فوجئ بشخصيتها، وهو ما سعت إليه من خلال هذا الفيلم.

وعن دورها في الفيلم أشارت إلى أنها تجسد شخصية فتاة تدعى «أمينة» تقابل بطل الأحداث، حمادة هلال، حيث يجسد هو شخصية لص دمه خفيف، وتشاركه هي مع عصابته العديد من العمليات الإجرامية والسرقات، لكن كله في إطار المواقف الكوميدية، مؤكدة أن أكثر ما حمسها للموافقة على هذا الدور هو طبيعة الشخصية التي تجسدها لأنها مختلفة تماما عن كل ما سبق أن قدمته، وتعتبر صدمة للجمهور، حيث تظهر بشخصية فتاة مسترجلة تعتمد في أدائها على تصرفات ذكورية بعيدة عن نمط أداء الفتاة الجميلة الهادئة الرقيقة التي اعتاد الجمهور أن يراها فيها.

وحول تحضيرها للشخصية، أوضحت أن هذا الدور من أصعب الأدوار التي جسدتها واحتاج منها إلى فترة تحضير ليست بقصيرة، خاصة أنها للمرة الأولى تظهر بهذا اللوك وتقدم مطاردات بالموتوسيكلات، ما جعلها تحتاج لفترة طويلة لكي تظهر الشخصية مقنعة لا مفتعلة، نافية أن يكون بينهما وبين بطل الأحداث حمادة هلال قصة حب رومانسية، كما كانت في مسلسل «طاقة القدر» لكن كل الأحداث تدور في إطار اجتماعي كوميدي.

وأضافت يسرا أنها بالفعل تحب العمل مع حمادة هلال وتتمنى تكرار التجربة كثيرا، خاصة أن العمل معه ممتع وكواليسه كوميدية، وهو من النجوم الذين شعرت براحة كبيرة أثناء التصوير معهم.