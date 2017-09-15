انتهت الفنانة ميس حمدان من تصوير نصف مشاهدها في مسلسلها الأردني الجديد «شيء من الماضي» مع المخرج حسام حجاوي في الأردن، والذي يعد أول تجربة درامية لها في موطنها، ويتبقى لها 10 أيام تصوير وتنتهي من تصوير دورها نهائيا لتعود بعدها إلى القاهرة للنظر في العروض الجديدة التي استقبلتها.

وكشفت ميس، في تصريحات صحافية، أنها تجسد شخصية بنت صغيرة وتحدث بينها وبين صديقها «نزوة» فيحاول أهلها تأديبها بإدخالها مصحة نفسية رغم عدم معاناتها من أي شيء، ومع تواجدها داخل المصحة وتناولها جرعات زائدة من الأدوية بداعي الانتقام منها يحدث لها مشاكل صحية واضطرابات عقلية.

ومسلسل «شيء من الماضي» من إخراج حسام حجاوي، وسيناريو وحوار رولا الحجة، ومن إنتاج مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني من بطولة كل من: ياسر المصري وميس حمدان وحبيب غلوم وهيفاء حسين وجميل عواد وعبير عيسى وهدى الخطيب وجميل براهمة وعاكف نجم، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان 2018 على بعض القنوات العربية.