دلال العياف

صوت أتى من جبال لبنان الشاهقة، تلك الجبال العتية بضخامتها العذبة بجمالها ومناظرها الخلابة التي تسعد الخاطر وتريح النفس، بلاد الأرز الجميل الولادة لأصوات جبلية لها ذوق منفرد بذاتها، ونحن دائما تواقون لمثل تلك النوعية من الأصوات التي تغذي النفس وتلهم الروح قبل الأذن.

صاحبة الصوت العذب ديانا حداد لها رونق أخاذ، تطغى في إبداعها وسلطنتها باللون الخليجي التي تتقنه وتزهو به لتطربنا وتدخل صميم القلب، وقد أصدرت مؤخرا على قناتها عبر «اليوتيوب» أغنية سينغل بعنوان «نايمة بالعسل» والتي عرضت في بعض القنوات التلفزيونية وصورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من ألحان الموسيقار د.طلال وكلمات احمد علوي وتوزيع عمر صباغ وإخراج الفيديو كليب للمبدعة نهلة الفهد.

وفي هذا الصدد قالت ديانا حداد لـ «الأنباء»: «أفرح بمتابعة صحيفة عريقة كصحيفتكم لأعمالي ومتابعتكم لي ونشر جديدي واقدر ذلك، بالإضافة الى أنني سعيدة بنجاح الأغنية وتكرار تعاوني مع الموسيقار طلال في ثاني أغنية من الألحان اللبنانية معه، بعد أغنية «روميو وجولييت» التي قدمتها بشكل دويتو مع الفنان عاصي الحلاني».

وأضافت: «وعلى صعيد التصوير هي كانت عودة ميمونة بالتعاون مع صديقتي المخرجة المبدعة نهلة الفهد التي قدمتني بهذا الشكل الرائع وأبدعت وتجلت بعمل الكليب بثلاثة أبعاد، وأنا سعيدة من ردود افعال جمهوري الحبيب عليها، ومن ناحية الصورة والشكل وسيناريو الأغنية التي ادخلنا بها شبابا من الدبكة اللبنانية فقد أحببتها جدا».

وعن جديدها قالت حداد: «قريبا سوف أحيي عددا من الحفلات والاعراس في الكويت والامارات والسعودية، بالإضافة إلى أنني سأتواجد في عدد من المعارض للأزياء والفاشن والمرأة في الامارات وفي شهر أكتوبر وسأكون أيضا بالكويت».