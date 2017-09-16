تغيب الفنانة الشابة دنيا سمير غانم دراميا خلال الموسم الرمضاني المقبل لأول مرة منذ سنوات بعدما قررت التركيز بمشروعها الغنائي والتحضير لمسلسل درامي يعرض في رمضان 2019.

وستكتفي الفنانة الشابة بالتركيز في الغناء وبمشاريع سينمائية مرشحة للاشتراك في بطولتها خلال الشهور المقبلة، حيث تسعى للعثور على فكرة درامية جيدة تقوم بالتحضير المناسب لها قبل التصوير حتى تجد رد فعل جيدا مع الجمهور، لاسيما بعدما لم تحقق تجربتها الأخيرة «في اللا لالاند» النجاح المطلوب جماهيريا.

وأبلغت غانم أصدقاءها وشركة «روزمانا» التي تتعاون معها لكي تخرج من حسابات المنافسة على شراء حقوق العرض بين المحطات التلفزيونية التي بدأ القائمون عليها بالتحضير لخريطة العرض لرمضان المقبل.