أعلن الفنان السوري دريد لحام دخوله رسميا عالم التواصل المباشر مع جمهوره من خلال موقع «فيسبوك»، حيث أطلق صفحة رسمية مثبتة بالإشارة الزرقاء بالتعاون مع شركة متخصصة لإدارة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بالتعاون مع إدارة «فيسبوك» بحذف حساباته المزيفة ونقل معجبيها للصفحة الرسمية والتي تخطت نصف المليون متابع خلال أيام قليلة.

يشار إلى أن هناك العديد من الصفحات التي كانت تنتحل اسم دريد لحام على «فيسبوك»، إلا أنها ألغيت مع إطلاق حسابه الرسمي، بينما تتواجد صفحات أخرى على «تويتر» تضم عشرات آلاف المتابعين، وأكد لحام، في تصريحات له، انها صفحات مزورة ولا تمت له بصلة.