بيروت - بولين فاضل

شيئا فشيئا يكشف النجم سعد رمضان عن تفاصيل تتعلق بحبيبته التي يعيش وإياها قصة حب منذ أكثر من سنة ونصف السنة. الحبيبة تدعى «سمية» هي لبنانية مقيمة في فرنسا ويقول عنها سعد إنها وجه الخير في حياته ومنذ تعرّف إليها شعر أن هناك أمورا كثيرة في الحياة تغيرت نحو الأفضل، وهو يتمنى أن تكتمل هذه العلاقة وتتوج بالزواج.

أما على الصعيد الفني وبعد انضمامه إلى شركة «روتانا»، يعد سعد العدة لألبومه الأول مع الشركة، حيث حصة الأسد فيه للشاعر علي المولى، فضلا عن ألحان من توقيع كل من بلال الزين وفضل سليمان.