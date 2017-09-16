فوجئت الفنانة اللبنانية فيفيان مراد منذ أيام قليلة بصدور نسخة من أغنيتها «أيام» بصوت الفنان زايد الصالح الذي نسبها له من دون ذكر أن الاغنية تعود لفيفيان، حيث ذكرت تقارير صحافية انه اصدرها على انها أغنية جديدة له وغير في توزيعها الموسيقي.

وباشرت فيفيان في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق زايد الصالح لأنه قدم الاغنية بطريقة غير شرعية من دون الحصول على حقوق الملكية الفكرية وتصرف بشكل انفرادي ويدعي بحسب ما نشره ان الاغنية له وهي ليست لها.

ومن الجدير ذكره ان فيفيان مراد أطلقت منذ أيام أغنية جديدة حملت عنوان «غل بقلبي» من كلمات د.ميشال جحا، وألحان جوزيف جحا، ومن توزيع باسم رزق، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.