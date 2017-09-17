لا تزال النجمة القديرة نادية لطفي تعاني من بعض المشاكل الصحية التي تجبرها على البقاء في المستشفى لتلقي العلاج وتبقى تحت المراقبة الطبية كي لا يحصل أي مفاجآت طارئة على صحتها.



وحرص الناقد الفني طارق الشناوي على زيارة الفنانة القديرة للاطمئنان على حالتها الصحية، والحديث معها.



ونشر الشناوي صورة له مع نادية لطفي أثناء الزيارة، بعد أن حرصت على ترك سرير المرض، والجلوس على كرسي في المستشفى بجواره، والتغلب على حالتها الصحية التي تجعلها ملازمة للفراش.



وطمأنت هذه الصورة جمهور النجمة التي تجاوز عمرها الـ83 عاماً أنها بصحة جيدة، بعد كل المتاعب الصحية في الرئة وفي المعدة التي تعرضت لها في وقت سابق.