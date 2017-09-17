يبدو أن قرار المطربة اللبنانية أمل حجازي اعتزال الفن وارتداء الحجاب، لم يكن سوى تمهيداً لدخولها بأزمات لم تكن تتوقعها، وستدفعها للجوء إلى القضاء.



أمل حجازي التي أعربت قبل أسبوع عن اندهاشها من قيام البعض بالهجوم عليها، وحاولت أن تفسر وجهة نظرها وقرارها إلى الجميع، اضطرت اليوم إلى استخدام لهجة حادة وصلت إلى التهديد باللجوء إلى القضاء مع بعض منتقديها.



ذلك الأمر أعلنت عنه الفنانة المعتزلة من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، واختارت أن تتحدث باللبنانية من أجل إجادة التعبير.



وأكدت أمل حجازي أن هناك موقعا -لم تذكر اسمه- يعتقد أنه ذو حس فكاهي، ولكنهم يسخرون من رمز ديني وهو الحجاب، كما أنهم اتخذوا أسماء غير حقيقية بدلاً من أسمائهم، مشيرة إلى كونها تعرف أسماءهم وكذلك شخصياتهم التي وصفتها بالمقززة.



ولكنها لن تشرفهم بذكر أسمائهم على لسانها، مشيرة إلى كون هذه الصفحات التافهة المبنية على الفضائح، من العيب أن تسخر من قدسية الحجاب، وهي مضطرة إلى معاقبتهم بالقضاء.



وكانت أمل حجازي قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن قرارها باعتزال هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب.