أعربت الفنانة البحرينية شيلاء سبت عن سعادتها بالمتابعة الواسعة لها من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: «الحمد لله، لدي أعداد كبيرة من المتابعين عبر السوشيال ميديا وخاصة انستغرام، وهذا يسعدني كثيرا ويجعلني فخورة بما وصلت إليه خلال الفترة الماضية من نجاحات حققتها على الصعيدين الفني والشخصي، بفضل الله ثم دعم جمهوري، وأعتبر ذلك تتويجا من الجمهور لنجاحي كفنانة وتجسيدا لمحبتهم».

وأكدت شيلاء أن تواصل الفنانين مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أفادهم جدا وأسهم في جعلهم أقرب بكثير مما كانوا عليه من قبل مع المعجبين، مبينة أن الجمهور أصبح يشارك الفنانين الفرح والحزن وكل لحظة عبر حساباتهم الخاصة في المواقع المختلفة، وأيضا السوشيال ميديا شغلت الكثير من أوقات الفراغ بحياتهم حسب تعبيرها.

وأضافت سبت، بحسب «سيدتي نت»: «أنقل لجمهوري أخباري الفنية وأعمالي الجديدة في عالم الفن من أخبار وصور، وحتى تفاصيل حياتي اليومية أشاركهم إياها، وأخصص لهم بعضا من وقتي يوميا وعلى الأقل أسبوعيا، حتى أكون قريبة من جمهوري ومحبيّ، ومع كامل احترامي لوسائل الإعلام التقليدية، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أهم سبل التواصل مع الجمهور في الوقت الحالي، ومقياس مهم لنجاح الأعمال من عدمه بالنسبة للكثير من الفنانين والمنتجين، ليس في الأعمال الفنية فقط بل وحياتهم اليومية وتعاملاتهم مع زملائهم في الوسط الفني، فمادام الفنان تحت الضوء فمن حق الجمهور معرفة أخباره دائما».