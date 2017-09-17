علقت الفنانة السورية أصالة على واقعة السرقة التي حصلت في منزلها بالقاهرة مكتفية بهذه الجملة: «لا تعليق سوى أنني مصدومة» وأضافت: «الحمد لله انقضى الأمر بأقل خسائر ممكنة، إن الشرطة استطاعت توقيف جميع المتهمين الذين أعادوا بعض المال، وستتخذ كافة الإجراءات الخاصة بحقهم». يذكر أن عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص سرقت منزل أصالة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وسرقوا مبلغا قدر بـ70 ألف جنيه مصري كان موجودا في خزنة وبعد التحريات ألقت الشرطة القبض عليها، وتبين أنها مكونة من السائق الخاص بالعريان، الذي استعان بخادمتي الفيلا وشخصين آخرين وجميعهم من اثيوبيا، لسرقة المبلغ المذكور.