بعد فيلمها «جيم أوفر» والذي قدمته قبل أعوام بمشاركة مي عزالدين، لم تقدم النجمة يسرا أي عمل سينمائي جديد حتى بعد اعتذارها عن المشاركة في فيلم «أهل العيب»، لكنها بالرغم من ذلك رفضت أغلب الأعمال التي عرضت عليها خلال 2017 واكتفت بمسلسلها «الحساب يجمع».

وفي تصريحات صحافية لها، قالت يسرا: من الطبيعي أن يكون لدي شروط لقبول أي عمل، ومنها أن تتوافر فيه عناصر النجاح مثل القصة والسيناريو وأيضا الاختلاف، وكذلك الإنتاج والإخراج، فلا بد أن تكون العناصر مكتملة لكونه يصب في النهاية في عمل واحد، مشيرة إلى أنها بالفعل رفضت أكثر من عمل لأنها لم تجد أي اضافة، كما أنها مشغولة أيضا بتصوير البرنامج الجديد الذي تعكف عليه بعنوان «بالعربي»، والذي يهدف في الأساس إلى تنشيط السياحة في مصر من خلال التصوير في أماكن مختلفة بهدف التوعية، وهو البرنامج الذي تصوره مع المخرج رامي عادل إمام.

وعن العمل الدرامي الذي استقرت عليه، أكدت أنها بالفعل بدأت في القراءة، لكنها لن تستقر على عمل جديد في الوقت الحالي، حيث من المفترض أن تبدأ بتصويره في نهاية العام، لذلك ستنتظر حتى عودتها من المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي الذي سيعلن عن أنشطته نهاية الشهر الجاري لتعود وتحسم موقفها.

وحول إن كان من الممكن أن تعيد تجربة الدراما الطويلة بعد مسلسل «سرايا عابدين»، قالت إنها لا تفكر حاليا في خوض تجربة شبيهة لأنها تشترط التفرغ وأجندتها الفنية مليئة بالعديد من الأعمال.

ولفتت يسرا إلى أنها لاتزال سعيدة بنجاح مسلسلها «الحساب يجمع» الذي عرض رمضان الماضي، وتابعت بأن أكثر ما أسعدها هو وجهة نظر والدتها التي شاهدت العمل وصرحت بإعجابها به، مؤكدة أنها حريصة على الاستماع دائما لرأيها كونها لا تجاملها في أعمالها.