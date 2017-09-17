يبدو أن قرار المطربة اللبنانية أمل حجازي اعتزال الفن وارتداء الحجاب، لم يكن سوى تمهيد لدخولها بأزمات لم تكن تتوقعها، وستدفعها للجوء إلى القضاء.

واضطرت أمل، التي أعربت قبل أسبوع عن اندهاشها من قيام البعض بالهجوم عليها وحاولت أن تفسر وجهة نظرها وقرارها إلى الجميع، اليوم إلى استخدام لهجة حادة وصلت إلى التهديد باللجوء إلى القضاء مع بعض منتقديها.

وأعلنت الفنانة المعتزلة عن هذا الأمر من خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، واختارت أن تتحدث باللبنانية من أجل إجادة التعبير.

وأكدت حجازي أن هناك موقعا - لم تذكر اسمه - يعتقد أنه ذو حس فكاهي، ولكنهم يسخرون من رمز ديني وهو الحجاب، كما أنهم اتخذوا أسماء غير حقيقية بدلا من أسمائهم، مشيرة إلى انها تعرف أسماءهم وكذلك شخصياتهم التي وصفتها بالمقززة، وقالت إنها لن تشرفهم بذكر أسمائهم على لسانها، لافتة إلى ان هذه الصفحات التافهة المبنية على الفضائح، من العيب أن تسخر من قدسية الحجاب، وهي مضطرة إلى معاقبتهم بالقضاء.