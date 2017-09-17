بدأت بطلات مسلسل «الأب الروحي» في الترويج للجزء الثاني من العمل، عقب تسليم السيناريو كاملا لمخرجه تامر حمزة، تمهيدا لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

البداية كانت مع الفنانة الشابة ميريهان حسين، التي استعادت ذكريات كواليس تصوير الجزء الأول من المسلسل، عبر حسابها بـ«انستغرام»، ونشرت صورة لها بصحبة المخرج بيتر ميمي وعلقت عليها قائلة:«من حوالي سنة.. أشوفكوا في الجزء الثاني».

ونشرت الفنانة غنوة محمد علي سليمان، شقيقة المطربة أنغام، صورا لها بجانب نص مسلسل «الأب الروحي2»، عبر حسابها على «فيسبوك» لتعلن عن انضمامها إلى الجزء الثاني من المسلسل.

وعلقت «غنوة» على صورتها قائلة: «شكرا أستاذ تامر حمزة علي كلامك والطاقة الإيجابية اللي ادتهالي، وشرف ليا الشغل مع حضرتك، ويكون أول عمل لحضرتك، يارب أكون عند حسن ظنك».

وتوجهت بالشكر أيضا للمؤلف هاني سرحان، والفنان محمود عبدالعزيز والمنتج السينمائي ريمون مقار، قائلة: «شكرا أستاذ هاني سرحان يا مؤلف ياعظيم على الأب الروحي 2، وشكرا أبويا الروحي وأستاذي وأخويا الكبير ريمون مقار، شكرا الأستاذ والفنان محمد محمود عبدالعزيز».

وأعلنت الفنانة وفاء سالم، التي شاركت في بطولة الجزء الأول، عبر حسابها الشخصي على «انستغرام»، استعدادها للحرب من أجل مسلسل «الأب الروحي 2»، ونشرت مجموعة صور لسيناريوهات العمل قائلة: «بنستعد للحرب اللي هتحصل، الحرب جاية جاية... (الأب الروحي 2)».