أثارت الفنانة البحرينيّة شيلاء سبت استغراب متابعي مواقع التّواصل الإجتماعي بعدما نشرت على حسابها الخاصّ على تطبيق "سناب شات" تجربتها تقنيّة جديدة لحرق السعرات الحرارية وخسارة الوزن.



فقد ظهرت شيلاء في المقطع المصور وهي تدخل إلى غرفة جهاز التّنحيف، وقد بدت ردة فعلها غريبة جداً ورأى بعض الناشطين أنها بالغت في ذلك وتصرّفت بعفويّة أقرب إلى السذاجة.



وشرحت النجمة فوائد الجهاز وكيفية عمله بالتفصيل، وأشارت إلى أنه يساعد على حرق عدد كبير جداً من السعرات الحرارية وعبرت عن رغبتها بامتلاك جهاز مماثل في منزلها.