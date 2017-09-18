لا يزال "سلطان الطرب" جورج وسوف حتى اليوم يرفض الحديث عن زواجه الثاني من بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، رغم أنّه رزق منها بطفلة منذ أكثر من عام واطلق عليها اسم عيون، الا أنّ الوسوف حتى الان لم يذهب لرؤية ابنته التي تعيش مع والدتها في قطر، رغم انه يتواصل معها دائماً عبر الهاتف.



جريدة "النهار" اللبنانية نشرت صوراً لعيون التي تبدو قريبة الشبه الى حد كبير من والدها.



من جهة أخرى، لم يصدر حتى الان أي تعليق للوسوف على تصريحات وائل جسار الاخيرة التي طالبه فيها بالاعتزال حفاظاً على تاريخه.

يذكر أنّ الوسوف يستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء حفلات منها حفل في فرنسا وآخر في الأردن.