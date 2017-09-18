شاركت الفنانة ميساء مغربي الفترة القليلة الماضية في لجنة تحكيم جوائز إيمي العالمية لاختيار فئة الممثل الأفضل أداء في مسلسل درامي من أميركا اللاتينية والتي استضافتها أبوظبي.



وأعربت ميساء عن سعادتها باستضافة أبوظبي لهذا الحدث العالمي باعتبارها مركزا إعلاميا جاذبا عالميا وتقدير إمكاناتها التنظيمية، واختيار نجوم عرب في لجنة التحكيم يشكل اعترافا عالميا بالمستوى الرفيع للدراما العربية ومستوى الوعي الفني الذي وصل إليه نجوم العرب.



وعن امتناع عدد من النجوم العرب عن المشاركة في هذه اللجنة بداعي أن العالم الغربي لا يتقبل الأعمال العربية، قالت ميساء: نحن مقصرون في حق أنفسنا وحق إنتاجاتنا وحق المواهب العربية، وكمنتجين وصناع دراما لم نطرق الباب ولم نشارك بأعمالنا، مشددة على ضرورة خلق فرص للدراما العربية للوصول إلى المحافل العالمية.كما أكدت من خلال تجاربها السابقة كعضو لجنة تحكيم في مهرجانات عالمية أن الدراما العربية مؤهلة للمنافسة في مثل هذه الجوائز، بل انها تتجاوز مستوى الأعمال المعروضة بمراحل.