القاهرة - أحمد الشوني

تمكن الفنان الشاب محمد الجندي من لفت انتباه الجمهور والنقاد إليه بأدائه المبهر والرائع بدور الراحل أنور السادات في فيلم "الكنز".

وفيما أكد الجندي أنه سعيد جداً بردود الأفعال الإيجابية حول هذا الفيلم، كشف في تصريح خاص ل "الأنباء" عن تفاصيل دوره في الجزء الثاني من الفيلم، موضحاً أن شخصية الزعيم الراحل أنور السادات التي يجسدها ستشهد تغيرات كثيرة في الجزء الثاني وذلك بعد ثورة ٢٣ يوليو والتطورات السياسية والاجتماعية الكبيرة التي طرأ على المجتمع المصري بعدها، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مفجاءات كثيرة للجمهور كما صرح المخرج شريف عرفة.

وعبر عن سعادته بالعمل إلى جانب كوكبة من النجوم، منهم النجم الكبير محمد سعد، والنجم محمد رمضان، والجميلة روبي، والفنانة المتألقة هند صبري، إضافة إلى النجوم أحمد رزق، وهيثم أحمد زكي، وسوسن بدر، وأمينة خليل، وعبدالعزيز مخيون، ومحيي إسماعيل.

من جهة أخرى، أعلن الجندي ل " الأنباء" أنه سوف يطرح أغنية "سينجل" قريباً من كلمات محمود البنا وألحان وتوزيع رامي محمد على نفقته الخاص، لافتا إلى أنها ستكون التجربة الأولى له في الغناء، وقد شجعه عليها حبه ودراسته للموسيقى والبيانو في المعهد العالي للكونسر فتوار بجانب دراسته للمعهد العالي للفنون المسرحية.