تداول معجبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو نادر وقديم لنجمتهم خلال أولى بدايتها الفنية حيث كانت بعمر الـ 18 عاماً وظهرت فيه مع الفنان والمنتج السعودي عبدالله العامر في برنامجه "بدون طرب" الذي عرض سنة 2001 والذي يستضيف فيه فنانين على طريقة الكاميرا الخفية.



وظهرت نانسي عجرم في الفيديو وهي منصاعة لما يطلبه منها الفنان عبدالله العامر من ترداد مقاطع اغنيات واختبار قدرتها على الحفظ السريع اضافة الى اختبارها في مدى قدرتها على عزفها العود حيث يقنعها بأنه يود معرفة قدراتها الفنية كي تشارك في أحد الأعمال الفنية، وتنجح نانسي بكل الاختبارات بشكل عفوي.



جمهور نانسي عجرم أشادوا بجمال صوتها وموهبتها منذ سن مراهقتها، كما أشادوا بخفة دمها ولطافتها خصوصاً مع نهاية المقلب بعدما أصيبت بنوبة ضحك لدى معرفتها بأن اللقاء تم تسجيله من خلال كاميرا خفية.



وعلق عبدالله العامر في تصريح له قبل سنوات ماضية على استضافته نانسي عجرم في برنامجه "بدون طرب" الذي عرض على قناة دبي، بأن "حلقة الفنانة نانسي عجرم كانت مميزة جداً، وبأنها أظهرت وقتها قدرة كبيرة على حفظ النصوص والتفاعل السريع مع المواقف".