تعيش الفنانة السورية أصالة نصري أوقاتاً قاسية جراء اضطرارها الى مفارقة ابنها الشاب "خالد" البالغ من العمر 20 عاماً، وتوديعه هذا العام بعدما قرر الدراسة في الخارج، فنشرت صورة لها معه وارفقتها برسالة توديع مؤثرة حيث تعتبر ابنها بمثابة توأم روحها لكنها أعربت عن سعادتها في نفس الوقت بالمستقبل الذي يتنظره.



وكتبت أصالة في رسالتها لنجلها خالد من طليقها أيمن الذهبي: "تخيَّلوا لودي كبر وصار شبّ ومسافر يدرس ، قلبي معلّق فيه وهوّه توأمي شبهي بكلّ مايحمل من صفات.. الله يوفّق حبيب الروح ويرجع لنا قبل ما الوقت يتعبنا".



وأضافت في منشور آخر :"بحبّبببببببببه هالقطعه من روحي .. بس قطعه كبيييييييييييرة".



ولدى أصالة نصري أربعة أولاد: شام وخالد من زواجها الأول من أيمن الذهبي، والتوأم "علي وآدم" من زوجها المخرج المصري طارق العريان، وجميع اولادها يقيمون معها الى جانب زوجها الأخير في مصر.



ويمتلك خالد موهبة فنية حيث شارك قبل نحو عامين في فيلم "ولاد رزق" للمخرج طارق العريان ولعب دور "رضا البلطجي" ولفت الانظار اليه.



من ناحية ثانية، علقت أصالة على حادثة السرقة التي حصلت في منزلها وقالت انها "مصدومة" مضيفة "الحمد لله انقضى الأمر بأقل خسائر ممكنة، إنّ الشرطة استطاعت توقيف جميع المتّهمين الذين أعادوا بعض المال، وستُتخذ كافة الإجراءات الخاصة بحقهم".



وكانت عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص سرقت منزل أصالة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وسرقوا مبلغاً نقدياً قدر بـ70 ألف جنية مصري كان موجوداً في خزنة وبعد التحريات ألقت الشرطة القبض عليها وتبيّن أنها مكونة من السائق الخاص بطارق العريان وأصالة، الذي استعان بعاملتي الفيلا وشخصين آخرين لسرقة المبلغ المذكور.