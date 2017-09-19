أثارت النصيحة التي وجهها الفنان وائل جسار إلى سلطان الطرب جورج وسوف خلال لقاء إذاعي جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته أبووديع بالاعتزال حفاظا على صحته.

وعبر محبو أبووديع عن استيائهم الكبير من تصريحات جسار، حيث شنوا هجوما عنيفا عليه عبر مواقع التواصل الاجتمــاعـي وطـالبوه بالاعتذار وعدم التعرض لأبووديع مجددا.

يذكر أن وائل جسار وردا على سؤال عن الفنان الذي ينصحه بالتوقف عن الغناء والابتعاد عن الأضواء قال: «أنصح جورج وسوف باعتزال الفن حرصا على صحته وعلى تاريخه الفني المشرف العابق بالنجاحات الكبيرة والمستمرة، سلطان الطرب متعب صحيا كما الكل يعلم». وختم قائلا: «بزعل لما شوفوا عم يطلع على المسرح بطريقة كلنا منتأثر فيها».