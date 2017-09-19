اعترفت إيمي سمير غانم بصعوبة عمل البنات في الوسط الفني، وأكدت أنها على العكس من شقيقتها دنيا، تعاني من الإرهاق داخل أماكن التصوير، لافتة إلى أن شقيقتها ورثت حب الفن عن والدهما الفنان سمير غانم بينما هي أخذت منه «الهلس العام».

ورفضت إيمي، خلال استضافتها في برنامج «بيومي أفندي» على فضائية «dmc»، الخوض في الأمور الشخصية، ولم تسمح بأي سؤال يخص علاقتها بزوجها الفنان حسن الرداد ولا تفاصيل المسلسل القادم لهما «وزة وبطة» وبعد إلحاح من مقدم البرنامج الفنان بيومي فؤاد، وافقت على سؤال واحد يتعلق بهل سيشارك معهما في المسلسل أم لا؟ وقالت ان دخول أبناء الفنانين المجال الفني يعود في قسم منه إلى حب المجال الفني والموهبة، وأحيانا اعتمادا على علاقات الأهل بالفنانين، وفي هذه الحالة قد تستمر التجربة أو لا تستمر.



وأشارت إلى أنها جربت في بدايتها العمل في مسرحية بعيدا عن اسم والدها، لكن ظل أغلب الناس يربطون بين عملها واسم والدها، مؤكدة أن السواد طاغ على قلوب أغلب العاملين في الوسط الفني، وقالت أن اسم والدها كان مفيدا في المدرسة، خاصة في تساهل المدير معها فيما يتعلق بتوجيه استدعاءات لولي الأمر. وكانت مفاجأة إيمي في إعلان انبهارها بالمطربة دالي حسن صاحبة الأغنية الشهيرة «ركبني المرجيحة»، مؤكدة أنها تحاول طول اليوم تقليد صوتها الطفولي، ولا تتخيل أن هناك فتاة كبيرة تحظى بهذا الصوت بشكل طبيعي، وقدمت مقطعا من الأغنية بصوتها.