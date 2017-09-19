كشفت الفنانة المصرية عبير صبري عن المزيد من أسرارها المتعلقة بحياتها الشخصية والتي لا يعرفها الجمهور. وقالت عبير إنها لا تحب فضول الآخرين عن حياتها الشخصية، وتكره هذه الصفة، ولذلك فهي لا تحب أن يسألها أحد عن شيء لا يخصه، وتحاول أن تتجنب هؤلاء الأشخاص المزعجين، مشيرة الى أنها تحب الاستماع إلى أي أغنية تعجبها مهما كان من يغنيها وتحب عموما أنغام، شيرين عبدالوهاب، وعمرو دياب.

ولفتت الى أن هناك الكثير من الأشياء التي ندمت عليها في حياتها، مؤكدة أنه لا يوجد رجل في حياتها حاليا، وقالت إن أكثر ما تكرهه في الرجل الكذب والبخل، ملمحة إلى أنها تحاول مرارا أن تتخلص من صفة الهدوء، والتي زادت عن الحد لديها، حيث تظل صامتة لساعات.

وقالت عبير إنها تحب في الموضة ما يناسبها فقط وترفض المبتذل ولا تهتم برأي الجمهور، كما أنها تهوى السفر للخارج.