بعد سؤال أحد متابعي الفنانة نسرين طافش حول ما إذا كانت ستتوقف عن التمثيل لتتفرغ للغناء، ردت الفنانة في صفحتها الرسمية على «تويتر»، نافية هذا الأمر جملة وتفصيلا، معلنة أن شغفها الأول والأخير هو للتمثيل، وقالت في سلسلة تغريدات: «أحد المحبين فكرني راح اترك التمثيل وضل بالغناء وانه كتار مفكرين هيك.. قال لي ما بدنا نكسبك مغنية ونخسرك كممثلة».

أضافت: «راح اقول لكم ان التمثيل دراستي بالمسرح وشغفي الأول ومهنتي الأساسية والغناء هواية ممتعة بتسعدني وبتسعد محبيني».

وتابعت: «سعاد حسني ممثلة وغنت وشادية ممثلة وغنت، ونجحتا بالمجالين بس ضل التمثيل شغفهم الأول، ولو كان في فيديو كليبات بأيامهن كانوا عملوا، وأنا هيك بتعلم من الكبار من شغفهم ومواهبهم وحبهم للفن، ولو تركت الفن بيوم من الايام راح اتركه عن رغبة شخصية بدون أي مؤثر خارجي».