أكدت الفنانة السورية دينا هارون أن شخصا ما نشر رقم هاتفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تلقيها مئات الرسائل عبر تطبيق «الواتس آب» خلال فترة قصيرة جدا.



ونشرت دينا عبر حسابها الخاص على «فيسبوك»، صورة لمجموعة من الرسائل التي وردتها عبر «الواتس آب»، مؤكدة أن من بين الرسائل ما هو بمنزلة تهديدات.



وقالت دينا في تعليقها على الموضوع: «اللي نشر رقمي الخاص ما بيعرف إنو انا «الواتس آب» بالنسبة الي هو للضرورة فقط، حطيت موبايلي على الصامت ووضعته بالدرج، تواصل المقربين مني مو واقف على هاد الرقم اللي نشرتوه ببعض الصفحات». وأردفت مستهزئة بالتهديدات التي وصلتها: «أما التهديد اللي وصلني فكان كتير مضحك وكان هو بطل سهرتنا امبارح، شكرا من قلبي لأنه من زمان ما ضحكت من قلبي هيك». وكانت دينا قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية أدخلتها المشفى، وألزمتها بعلاج طويل قضت بعده فترة نقاهة، حتى استعادت صحتها بشكل كامل، بينما ذكر موقع «سيدتي نت» أنها مرشحة للمشاركة في الدراما المصرية خلال الفترة المقبلة بانتظار الاتفاق النهائي.