نشرت الفنانة المصرية نادية الجندي صورة لها مع ابنها هشام عماد حمدي، وهو ابنها من زوجها الفنان الراحل عماد حمدي، رداً على الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرفقتها نادر الابن الأكبر للفنان الراحل من زوجته الأولى.

وأكدت الفنانة المصرية أن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل لم تكن لابنها هشام، بينما لنادر الأبن الأكبر لعماد حمدي من زوجته الأولى فتحية شريف.

ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها مع هشام، مؤكدة أنه ابنها الوحيد الذي أنجبته بعد زواجها من الفنان الراحل.

نادية الجندي وابنها هشام



وقالت نادية الجندي إنها تزوجت من عماد حمدي عندما كان عمرها 16 عاما، ولذلك فهي لا تشعر بأنها أم لابنها، بل تعتبره شقيقها وصديقها، لأن فارق العمر ليس كبيرا بينهما.